Fonte: juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi una rappresentanza della Prima Squadra maschile e femminile composta da Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Matthijs De Ligt, Barbara Bonansea, Laura Giuliani, Sofie Pedersen e Linda Sembrant ha portato gli auguri ai piccoli pazienti del reparto di oncologia del Regina Margherita e di Casa U.G.I.

Per l’occasione, giocatrici e giocatori hanno donato le proprie maglie gara a supporto dell’iniziativa realizzata con UGI Onlus e l’Associazione Camici Amici: le maglie infatti assumeranno una nuova connotazione e un diverso valore venendo trasformate in camici per colorare i reparti dei piccoli pazienti.

Un'iniziativa che potrà essere replicata su tutto il territorio e da tutti gli appassionati di calcio, dalle società sportive e dagli stessi giocatori.

Infine, chiunque volesse supportare l'iniziativa su Torino, potrà inviare le proprie magliette alle due associazioni sopra citate.