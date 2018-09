Domani esordio contro il Brondby

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Inizia domani con l'esordio contro il Brondby la Champions League della Juventus, ma di quella femminile, fresca del titolo di campione d'Italia vinto al primo anno di attività. Dopo una campagna acquisti ambiziosa, seppur senza il colpo alla Ronaldo, le bianconere faranno il loro esordio ufficiale, visto l'annullamento della Supercoppa contro la Fiorentina, giocando l'andata con le danesi al 'Silvio Piola' di Novara. "Il calcio femminile in Italia sta cambiando, ma quando affronti una squadra straniera devi giocare al 100% - ha spiegato l'allenatrice Rita Guarino -. Il Brondby ha esperienza, ha raggiunto le semifinali di Champions in un paio di occasioni e ha diversi titoli nazionali. Sono forti tecnicamente, tatticamente e fisicamente ma hanno dei punti deboli e proveremo a sfruttarli. L'obiettivo? Superare il turno in questa doppia sfida".