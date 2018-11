Juventus, Douglas Costa titolare contro il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il momento di Douglas Costa sta per arrivare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida contro il Cagliari di domani sera, Massimiliano Allegri sta pensando di mandarlo in campo dal primo minuto, per quella che sarebbe la seconda volta in stagione, visto che il brasiliano è partito titolare soltanto contro il Chievo. Le quattro giornate di squalifica lo hanno poi costretto a restare ai box ma il suo giorno sembra essere arrivato.