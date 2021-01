Juventus, è il momento di blindarsi. I numeri della difesa che deve per forza migliorare

vedi letture

Con il recupero di De Ligt, l’emergenza difensiva della Juventus che si è ripetuta in questi mesi potrebbe essere alle spalle. Ma ha sicuramente influito su numeri che non sono ancora considerati soddisfacenti, non per gli standard bianconeri. La Juve - sottolinea La Gazzetta dello Sport - resta sul podio delle difese meno battute in Serie A, ma solo in tre occasioni su 17 è riuscita a mantenere la porta imbattuta (due Buffon, una Szczesny).

Le orme del passato - Se poi si fa un confronto non con le avversarie attuali, ma con il passato, la necessità di una stretta difensiva appare più visibile. Oggi dopo 17 partite Pirlo è a -9 da Sarri, a -7 dal primo Allegri, a -4 dal primo Conte. Però ha segnato più di Maurizio e Antonio (35 contro 31 e 28) e gli stessi gol di Max. La differenza la fa la difesa: i dati sono in linea con l’ultimo predecessore (18 gol presi a 17), ma molto superiori paragonati a quelli di Conte (11) e Allegri (8).