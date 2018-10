Juventus, Emre Can convocato per le prossime 2 gare della Germania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emre Can convocato da Joachim Löw. Il commissario tecnico della Germania, che nell'ultimo fine settimana ha perso per infortunio il centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz e il difensore del Chelsea Antonio Rüdiger, ha chiamato il calciatore della Juventus per le prossime sfide contro Olanda e Francia.