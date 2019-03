Juventus, i convocati di Allegri per il Genoa: CR7 resta a riposo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Questi i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida con il Genoa. Non c'è, come detto dallo stesso tecnico in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo, che sarà tenuto a riposto dopo gli impegni ravvicinati delle ultime settimane:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti: Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi, Moreno.