Juventus, il figlio di CR7 inserito tra i Pulcini bianconeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il figlio di Cristiano Ronaldo è stato inserito dalla Juventus nella rosa dei Pulcini 2010. Tuttosport fa sapere che il nome di Cristiano jr. figura nell'elenco dei 39 bambini presentato dai bianconeri per la stagione del calcio giovanile: si gioca a cinque oppure a sette e ogni weekend i tre allenatori dividono il gruppo in base agli impegni fissati in calendario.