Juventus, il ko di Chiellini non preoccupa: oggi gli esami strumentali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre al ko con eliminazione in Coppa Italia, per la Juve arriva anche la beffa. Dopo Bonucci (trauma distorsivo alla caviglia con interessamento capsulo legamentoso contro la Lazio), si è fermato anche l’altro tenutario della difesa. Non una bella notizia per Allegri, che era già senza Barzagli (rientrerà a fine febbraio) e ha perso Benatia, volato in Qatar. L’emergenza è totale e il pensiero va soprattutto alla Champions: il 20 febbraio si giocherà l’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid e nessuno in casa bianconera vuole prendere in considerazione l’eventualità di presentarsi senza la coppia titolare. La sensazione è che il problema non sia grave e si possa risolvere in tempo per Madrid. Il polpaccio però è infido e Chiellini lo sa bene, visto che per un infortunio simile (ma alla gamba sinistra) ha dovuto saltare la finale di Champions di Berlino (stagione 2014-15). Oggi esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio, riporta La Gazzetta dello Sport.