Juventus, il messaggio di Bonucci ai tifosi: "Niente paura, bianconeri!"

Dieci presenze in questa prima parte di stagione hanno permesso a Milan Skriniar di avere una media voto di 6,30 secondo le pagelle di TMW. Proprio al microfono di Tuttomercatoweb.com, l'agente del difensore dell'Inter ha commentato il momento vissuto dal difensore slovacco. "Lui...

Top&Flop del Torino: Meïté, che sorpresa. Zaza-Belotti, non ci siamo

Santarelli sul Frosinone: "Bravo Pinamonti. Perica non è un 9"

Top&Flop dell'Udinese: De Paul da Seleccion. Lasagna non si conferma

Olanda, Koeman: "De Ligt deve lasciare l'Eredivisie per fare l'ultimo salto"

Samp, Barreto top. L'agente: "Gioca come un 25enne"

TOP NEWS ore 20 - Real, Solari fino al 2021. Novità per Udinese e Chievo

4 partite possono bastare. Fiducia a Solari, per il Real è un Zidane II

Palmeri: "Inter oggi 2% di possibilità per lo scudetto"

Garics: "Bologna, Poli e Skorupski non sorprendono"

Festa: "Cagliari, strada giusta. In Grecia tutti col 4-2-3-1"

Niente paura, bianconeri! Torniamo in campo fra 1️⃣0️⃣ giorni. #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/EfzlU3IdMN

Attraverso i propri canali social, il difensore Leonardo Bonucci ha voluto inviare un messaggio a tutti i tifosi della Juventus durante la sosta per le Nazionali: “Niente paura, bianconeri! Torniamo in campo fra 10 giorni".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy