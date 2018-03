Juventus, il messaggio di Dybala: "Ora non molliamo neanche un po'"

Dopo la vittoria contro l'Atalanta, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala tramite il suo profilo twitter ha commentato la vittoria conquistata all'Allianz Stadium e l'allungo in classifica sul Napoli che adesso è a quattro punti di distanza: "Altri tre punti pesanti: ora non molliamo neanche un po'!", ha scritto.

Altri tre punti pesanti: ora non molliamo neanche un po’ ! 💪🏼🤙🏻⚪️⚫️

Three points more, we don’t give up, not even a little! 💪🏼🤙🏻⚪️⚫️

Otros tres puntos pesados. Ahora non aflojamos ni un poco 💪🏼🤙🏻⚪️⚫️ #finoallafine #juventus #football #futbol pic.twitter.com/ltSGi3pDb3

— Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 14 marzo 2018