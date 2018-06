Juventus, il titolarissimo Dybala è la gran riserva di Sampaoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Gran riserva Dybala" titola questa mattina La Gazzetta dello Sport a proposito dell'attaccante bianconero, convocato da Sampaoli per il Mondiale in Russia. La Joya è la prima riserva di Leo Messi e si sta allenando come mai prima per farsi trovare pronto per un appuntamento fondamentale per la propria carriera. Titolarissimo juventino e fuori dalle voci di mercato, con serenità e tranquillità si sta avvicinando alla Coppa del Mondo. E la Juve spera di riaverlo indietro ulteriormente maturato in vista della prossima stagione.