Juventus, incidente nel corso della festa Scudetto: gravi due tifosi

Fonte: premiumsporthd.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Incidente nel corso della festa Scudetto della Juventus. Un camion di tifosi che stava raggiungendo il centro di Torino al seguito del bus scoperto con i giocatori è rimasto incastrato nei cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all'angolo con via Chiesa della Salute. Sei persone sono rimaste ferite e sono state affidate alle cure del 118, di cui due ricoverati in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco. I tifosi erano su un camion degli ultrà del gruppo Tradizione, allestito con bandiere e drappi bianconeri: il mezzo, benché non autorizzato, ha tentato di accodarsi al corteo del pullman dei giocatori della Juventus: l'urto della vettura contro i cavi del tram (in quel momento senza elettricità) ha causato il loro ferimento.

In gravi condizioni ci sono un torinese di 38 anni e un irlandese di 63: il camion sul quale viaggiavano ha provato a muoversi al passaggio del bus della Juve ed è stato bloccato dalla polizia davanti alla curva Sud dell'Allianz Stadium, poi ha ripreso la marcia insieme agli altri veicoli dopo il passaggio del pullman con i giocatori. Secondo quanto riporta l'Ansa, i due ultras, trasportati all'ospedale, sarebbero rimasti feriti uno al collo e uno alla testa.