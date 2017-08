Juventus, Khedira: "Partita dura, ma nuova vittoria. Sei punti in due gare"

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha commentato così su Twitter la vittoria in rimonta al Ferraris: "Partita dura, ma alla fine abbiamo ottenuto un'ottima vittoria. Sei punti in due gare per noi".

Hard work but in the end a good win to make it six points after two games for us 💪🏽🏳🏴 #GenoaJuve #SK6 @juventusfc pic.twitter.com/2IbnRdpY2O

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 26 agosto 2017