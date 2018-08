Juventus, l'ultimo digiuno di 180' di CR7 risale a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo digiuno da centotttanta minuti, per Cristiano Ronaldo, risaliva a gennaio. Nel Real Madrid, infatti, il Fenomeno portoghese non segnò per 393 minuti, ricorda Il Corriere di Torino oggi in edicola. Intanto ieri il lusitano era già al lavoro in vista della gara contro il Parma in palestra.