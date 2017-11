Juventus, lavoro tattico per preparare la partita col Benevento

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Fra due giorni, alle 15, la Juventus scenderà in campo per l’ultimo impegno ravvicinato prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, contro il Benevento all’Allianz Stadium. In vista della partita, i bianconeri hanno lavorato stamani agli ordini come sempre di Mister Allegri, concentrandosi sulla tattica, in particolare sulla circolazione del pallone e sui movimenti in entrambe le fasi. Domani sarà tempo di rifinitura e, come sempre alla vigilia della partita, di conferenza stampa, che però si svolgerà all’Allianz Stadium. Appuntamento alle 13.30. Lo riporta il sito ufficiale dei bianconeri.