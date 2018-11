Juventus, le quote Snai su l'en plein di vittorie

Sfida ai bianconeri: 9 successi fino al 29-12 si giocano a 25

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La sconfitta con il Manchester United, la prima della stagione, potrebbe essere l'ultima battuta di arresto del 2018. Snai lancia la sfida alla Juventus, che fino al 29 dicembre scenderà in campo altre nove volte, tra campionato e Champions League: in tabellone l'obiettivo è arrivare al nuovo anno con una serie ininterrotta di vittorie, al termine di un impegnativo cammino che vedrà i bianconeri affrontare - tra le altre - Fiorentina, Inter, il derby con il Torino e la Roma. Il primato metterà a dura prova la brillantezza della squadra di Allegri, ma in quota non sembra così impossibile, vista l'offerta a 25 volte la posta.