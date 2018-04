Juventus, le reazioni di Buffon e Marchisio dopo il 3-0 alla Samp

Dopo 3-0 alla Samp portiere Juve ringrazia pubblico Stadium

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Quella con la Sampdoria "era una partita fondamentale" e la Juventus l'ha affrontata "con la testa e con il cuore giusto". Gigi Buffon esalta il 3-0 contro la Sampdoria. E su Twitter ringrazia i tifosi bianconeri per il sostegno. "Come sempre il pubblico non ci lascia mai soli. Fino alla fine!", scrive il portiere, che lo stadio ha accolto con una standing ovation dopo l'espulsione di Madrid e le polemiche per il discusso rigore costato l'eliminazione dalla Champions. "Ripartiamo dal vostro affetto e dall'abbraccio dello Stadium" ha twittato Claudio Marchisio commentando una foto dell'Allianz Stadium. "Avanti a testa alta, ma sempre tutti insieme! Dobbiamo portare a casa Campionato e Coppa Italia senza se e senza ma" l'imperativo con cui il 'Principino' ha concluso il suo post. Vincere è "L'unico modo per cancellare le delusioni - è il pensiero di Chiellini -. Ancora. Fino alla fine! Avanti così".