Juventus, Lichtsteiner su Twitter esalta 'I magici cinque'

Questo il tweet di Stephan Lichtsteiner, che dopo la gara contro l’Hellas Verona dirà addio alla Juventus: “Ecco i magici cinque che hanno vinto il settimo Scudetto di fila. Adesso è il momento di ringraziare Gigi, Claudio, Andrea e Giorgio per questi sette anni di gloria. Abbiamo combattuto, sofferto e vinto tanto insieme. Adesso per me siete come fratelli. Grazie. Sarete sempre nel mio cuore”.

Here they are, the magic 5 with the 7th championship in a row.

Now it's time to thank Gigi, Claudio, Andrea and Giorgio for 7 years of glory. We have fought, suffered and celebrated so much together. By now you are like brothers! Thank you! Always in my heart!

#FinoAllaFine pic.twitter.com/VMCZbdFy1P

— Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 19 maggio 2018