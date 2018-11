© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic si prepara a tornare titolare nella sfida contro il Milan. Dopo l'infortunio e i novanta minuti in panchina contro il Manchester United, con Allegri che lo ha mandato in campo solo nel recupero, il croato punta a una maglia dal 1' contro i rossoneri, per tornare a essere incisivo e decisivo, sia con i suoi gol che nell'aprire spazi per i compagni, CR7 su tutti. A riportarlo è Tuttosport.