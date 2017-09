Juventus, mattinata di lavoro a Vinovo incentrata sul possesso palla

Fonte: juventus.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche quella di oggi è stata una mattinata di lavoro al Training Center di Vinovo: fra poco più di una settimana si tornerà a giocare in partite ufficiali (appuntamento alle 18 del 9 settembre contro il Chievo all'Allianz Stadium).

La squadra, quindi, si è ritrovata e ha svolto, dopo la fase di riscaldamento, una sessione improntata essenzialmente al lavoro con la palla (in particolare, focalizzando l'attenzione su possesso e tiri in porta).

Domani ancora in campo, nuovamente al mattino.