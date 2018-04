Juventus-Napoli, Sconcerti: "I meriti di Sarri e le colpe di Allegri"

© foto di Federico De Luca

L'opinionista di RMC Sport non che prima firma del Corriere della Sera, nel suo editoriale del lunedì ha così analizzato Juventus-Napoli: "E' stata una partita esplosa alla fine per esclusivo merito del Napoli. Non c'è stato grande calcio ma non si deve nemmeno cercare di spiegarlo a Sarri e a tutta Napoli. Non è vero che la Juventus giocava bene. E' vero che era più forte di quasi tutti. Perdere all'ultimo minuto sta diventando un'abitudine imbarazzante ma bisogna chiedersi perché la Juve non abbia provato prima a vincere la partita (...)". Poi sul Napoli: "Sarri è stato fortunato in quell'ultimo minuto, ma chi può dire che non abbia girato intorno all'avversario per tutto l'anno? Il Napoli ha fatto il suo, ha cercato di attaccare di prima, a volte c'è riuscito a vole no, ma da almeno un anno cerca l'oro dalla legna. Se alla fine lo trova se l'è meritato".