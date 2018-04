Juventus-Napoli, troppi lanci bianconeri: Higuain tocca solo 19 palloni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei punti critici dell'analisi della sconfitta della Juventus contro il Napoli è certificato dai lanci effettuati dai bianconeri per provare a scardinare la difesa azzurra. Sono ben 74. Troppi se si considera che come metodo di gioco rappresenta in pieno stile il 'non so cosa fare dunque lancio', l'esatto contrario del gioco messo in campo dalla banda di Sarri, con Jorginho che ha toccato addirittura 124 palloni essendo sempre nel vivo dell'azione palla a terra. Numeri che si vanno ad aggiungere ai soli 19 palloni toccati da Higuain, isolato tra i centrali azzurri proprio per l'incapacità della Juventus di far partire l'azione dalle retrovie per arrivare a costruire un gioco offensivo degno del big match poi perso dalla squadra di Allegri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.