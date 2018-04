Juventus-Napoli, Vocalelli (CdS): "Sarri ha punito le scelte di Allegri"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sarri ha punito le scelte di Allegri". E' il titolo dell'editoriale scritto dal direttore del Corriere dello Sport Alessandro Vocalelli per commentare la vittoria conquistata ieri dal Napoli a Torino contro la Juventus. Questo un breve estratto: "Il Napoli, diciamolo chiaramente, ha giocato meglio e di più, impedendo alla Juve di tirare anche una sola volta in porta. Il pallino è stato sempre in mano agli azzurri, che hanno guadagnato una supremazia territoriale costante e impensierito almeno tre volte Buffon".