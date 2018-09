Juventus, numeri da capogiro in trasferta: 87 vittorie in sette anni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'obiettivo della Juventus in campionato è quello di non lasciare neanche le briciole alle rivali e proseguire il ruolino perfetto ottenuto fin qui. Per farlo bisognerà battere il Frosinone nel suo nuovo stadio, collezionando la quinta vittoria di fila. I numeri da trasferta dei bianconeri, nel corso dei sette anni in cui sono stati conquistati altrettanti scudetti, sono a dir poco positivi: in 135 trasferte totali in campionato, soltanto nel 13% dei casi la Juventus ha perso, ossia 18 volte, mentre in 87 occasioni ha trovato il successo e in 30 il pareggio.