Juventus, oggi probabile ritorno in campo per Federico Bernardeschi

Buone notizie per Federico Bernardeschi, talento della Juventus che nella giornata di oggi tornerà ad allenarsi in campo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio. L'ex Fiorentina era fuori dallo scorso 18 febbraio. Un altro sulla buona strada sembra essere Juan Cuadrado, così come Alex Sandro che sogna di giocare contro il Real Madrid. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.