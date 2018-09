© foto di Federico Gaetano

Due giorni al ritorno in campo della Juventus, domenica alle 15 in casa contro il Sassuolo. Oggi pomeriggio il gruppo, - informa il sito ufficiale - tornato al completo dopo tutti i rientri dei Nazionali, ha lavorato alla Continassa, concentrando l'attenzione sulla tattica. Nel frattempo, Andrea Barzagli, dopo lo stop di ieri in allenamento dovuto ad un trauma distrattivo al polpaccio destro, è stato sottoposto ad accertamenti. I risultati hanno escluso lesioni di grave entità ma saranno necessari ulteriori controlli nei prossimi giorni.