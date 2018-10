Juventus, per Emre Can rientro previsto a fine novembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è aperto con l'intervento chirurgico subito da Emre Can la settimana della Juventus. Il centrocampista tedesco, sotto i ferri per un intervento al nodulo tiroideo, dovrà adesso guardare i suoi compagni dalla tribuna per qualche settimana. Secondo il 'Corriere dello Sport', l'ex Liverpool dovrà star fermo circa un mese: il rientro, se tutto filerà liscio, è previsto per la sfida contro il Valencia del 27 novembre.

In Serie A il centrocampista tedesco salterà sicuramente le sfide contro Cagliari, Milan e SPAL.