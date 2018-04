Juventus, per il Real due armi in più: Alex Sandro e Bernardeschi ok

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento intenso in vista della sfida dei quarti di finale di Champions League per la Juventus, che dovrà sostituire i due giocatori squalificati per la gara di andata contro il Real Madrid. Per sostituire Pjanic, Allegri sta pensando di affidarsi a Bentancur. Al posto di Benatia, invece, dovrebbe esserci Barzagli, stando a TuttoJuve.com. Mandzukic non sarà al 100%: ieri ha svolto un lavoro personalizzato bisognerà attendere l'allenamento di oggi per capire se sarà convocato oppure no. Recuperati Alex Sandro e Bernardeschi, che si sono allenati con il gruppo di giocatori impegnati contro il Milan sabato sera.