Juventus, per Tuttosport l'obiettivo di Cuadrado è il Bernabeu

Il rientro di Juan Cuadrado è una delle migliori notizie per mister Allegri in questo finale di stagione. Il colombiano, secondo Tuttosport, piano piano aumenterà i carichi di lavoro e solo fra qualche giorno sarà più chiaro quando potrà tornare a disposizione. L'obiettivo della Juve, però, sarebbe quello di averlo in forma per il ritorno dei quarti di Champions al Santiago Bernabeu, gara in programma l'11 aprile.