Juventus, prosegue spedito il recupero del croato Pjaca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto programmato: il recupero di Marko Pjaca, talento dell'attacco della Juventus, procede come previsto scrive 24sata in Croazia. Nessun allarme, dunque, nell'operazione di pulizia delle ginocchia in artroscopia, arrivato mesi dopo il ko del 28 marzo contro l'Estonia in amichevole. A breve il giocatore inizierà a tornare in campo e a cercare quel minutaggio che gli manca da tanto tempo, anche con la maglia bianconera.