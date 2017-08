Juventus, ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì

Fonte: juventus.com

E' iniziata per la Juventus la pausa per gli impegni delle Nazionali. Sarà per tutti una pausa di lavoro, dal momento che, ovviamente, i giocatori non impegnati con le loro Selezioni continueranno ad allenarsi al Training Center.

Oggi, domani e martedì, però, il gruppo usufruirà di un po’ di meritato riposo, concesso da Mister Allegri, dopo la vittoria di Genova che bissa quello della settimana precedente all’Allianz Stadium.

La Juventus ricomincerà quindi a lavorare mercoledì, nel pomeriggio, a Vinovo.