Juventus, Ronaldo al top: ora sogna di emulare Tevez e Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I test effettuati in questi giorni si sosta hanno evidenziato una condizione atletica al top per Cristiano Ronaldo, ancora a caccia del primo gol ufficiale in maglia juventina. Il Sassuolo, prossimo ospite all'Allianz Stadium, spesso ha permesso agli attaccanti bianconeri di esaltarsi, basti pensare alle recenti triplette di Tevez, Dybala e Higuain. CR7 vorrebbe provare ad emularli, viste le 34 triplette segnate nella Liga e la voglia di tornare al gol. Allegri predica calma e nei colloqui degli ultimi giorni gli ha spiegato che i gol arriveranno perché sono come il ketchup: ci provi e non esce, poi quando schiacci bene viene fuori tutto insieme e non si ferma più. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.