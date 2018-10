Juventus, Ronaldo vince anche sui social: battuta Selena Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non è il migliore solo in campo, ma anche sui social. Nell'ultimo periodo, grazie anche al cambio di maglia che ha allargato gli orizzonti del portoghese dopo la lunga permanenza al Real Madrid, il portoghese ha toccato quota 144 milioni di followers su Instagram, prima pareggiando e poi superando seppur di poco la cantante Selena Gomez, spodestata dal top della classifica. Al terzo posto un'altra cantante come Ariana Grande con 132 milioni di followers. Unico altro sportivo presente nella top 10 è Neymar con 104 milioni di 'seguaci' al nono posto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.