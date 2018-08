Juventus, Rugani saluta Marchisio: "Ci hai insegnato ad amare la maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'addio di Marchisio, Daniele Rugani su Instagram ha dedicato un post all'ormai ex compagno: "I messaggi di affetto che stai ricevendo in queste ore dimostrano cosa rappresenti, non solo per i nostri tifosi. Ma credo che leggere quelli di tutti i giovani che, come me, hanno avuto l’onore di poter condividere lo spogliatoio con te sia l’espressione più significativa della tua grandezza. Sento che tanti di noi debbano dirti GRAZIE. Perché non basta indossare una maglia per essere Juventini. Quella maglia va amata, proprio come ci hai insegnato tu! Ti auguro il meglio per i tuoi prossimi successi Claudio".