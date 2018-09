Juventus-Sassuolo 2-1: il tabellino della gara

D. Costa, almeno 3 turni di stop per lo sputo. Da Zago a Totti, i precedenti

Inter, Corriere della Sera: "Buio a San Siro. Come uscire dalla crisi?"

Fiorentina, la prima pagina de La Nazione: "Così non basta"

Gazzetta dello Sport: "Il Napoli c'è. Insigne predica in un deserto"

Corriere di Torino, Mazzarri: "Zaza non ha ancora il ritmo che voglio"

Il Secolo XIX: "Genoa, la ricetta dell'equilibrio per battere il Bologna"

La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Sbloccare CR7, Dybala in bilico"

La Stampa: "Toro a Udine, Zaza in panchina"

Milan, La Gazzetta dello Sport: "Gattuso, via alla prova del 7"

Sassuolo (4-3-3) - Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio (27' st Dell'Orco); Bourabia, Locatelli (38' st Babacar), Duncan; Berardi, Boateng, Djuricic (16' st Di Francesco). A disp.: Pegolo, Magnnai, Sensi, Lemos, Magnanelli, Adjapong, Boga, Brignola, Matri. All. De Zerbi

Juventus (4-3-3) - Szczesny; Cancelo, Benatia, Bonucci, Alex Sandro (35' st Cuadrado); Khedira, Emre Can (26' st Bentancur), Matuidi; Dybala, Mandzukic (16' st Douglas Costa), Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsolgio, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Pjanic, Bernardeschi, Kean. All. Allegri

