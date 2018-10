© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Juventus, chi non vede l’ora di tornare in campo è Douglas Costa, ieri sorridente insieme a Cristiano Ronaldo in allenamento in una foto che ha fatto il giro dei social. Il brasiliano quest’anno aveva ricominciato da dove aveva interrotto: uno spaccapartite devastante a gara in corso e difficilmente marcabile, anche se ancora a digiuno di gol. Douglas durante la sosta ha smaltito completamente l’infortunio muscolare accusato a Valencia che gli aveva fatto saltare lo Young Boys. L’ultima delle 4 giornate di squalifica dopo lo sputo a Federico Di Francesco del Sassuolo è stata scontata a Udine. Nella corsa a un posto da titolare con il Genoa, a favore dell’ex Bayern gioca il fatto di essere rimasto a lavorare con la squadra, mentre i suoi rivali per una maglia erano via con le nazionali. Anche se Douglas non ha i 90’ nelle gambe, il duello con Bernardeschi, in condizioni di forma smaglianti e rientrato già martedì, sarà serrato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.