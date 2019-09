© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nessuna frattura del setto nasale. Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, sarà a disposizione per la sfida di domani contro il Brescia. A comunicarlo, nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore Maurizio Sarri: "Non ha avuto fratture, quindi penso sia a disposizione. La grande difficoltà che ha avuto in partita contro il Verona è stata la fatica a respirare per il tamponamento, ma è stata scongiurata la frattura".

Clicca qui per la conferenza stampa di Maurizio Sarri