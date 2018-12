© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Concluso un girone di andata e un 2018 da record, per la Juventus è tempo di meritate vacanze. Il "rompete le righe" è ovviamente arrivato ieri, al termine della partita vinta contro la Sampdoria all'Allianz Stadium. La squadra pertanto, rimarrà a riposo fino all'8 gennaio, giornata in cui i bianconeri torneranno in campo per preparare l'esordio in Coppa Italia, previsto per il 12 a Bologna.