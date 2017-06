Juventus, svelato il programma estivo: la ripresa il 10 luglio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha comunicato le date dell'estate bianconera. Di seguito il comunicato integrale: "Ultimi calci e ultime corse per i bianconeri, che da giovedì prossimo, terminati anche gli impegni delle varie Nazionali, potranno dirsi tutti in vacanza, compreso chi stava effettuando lavoro personalizzato, come Marchisio e Pjaca. O meglio, quasi tutti: domenica esordisce infatti l’Under 21 negli Europei di categoria contro la Danimarca, e nella rosa degli Azzurri figura Daniele Rugani.

LA RIPRESA - La Juventus si ritroverà attorno al 10 luglio, con rientri scaglionati in base ai vari impegni che i giocatori stanno sostenendo in queste settimane. Il mese di luglio sarà anche il momento del trasferimento della Sede sociale del club, da quella attuale a quella situata nel J|Village alla Continassa. La Prima Squadra invece continuerà ad allenarsi al JTC di Vinovo.

LA PREPARAZIONE - La Juventus, secondo un percorso già vissuto negli ultimi anni, seguirà un programma di ripresa della preparazione a Vinovo per i primi giorni, per poi partire per il continente americano a metà luglio: sono cinque, infatti, le sfide amichevoli che attendono i bianconeri, in Messico e Stati Uniti, e parliamo innanzitutto delle due partite a Monterrey, per la “SupercopaTecate”, contro Club de Futbol Monterrey e Tigres, in programma rispettivamente il 18 e 19 luglio. Dopodichè, la Juventus sarà chiamata a disputare la International Champions Cup, con avversari di grande prestigio come il Barcellona (New York, 22 luglio), Paris Saint-Germain (Miami, 26 luglio) e Roma (Boston, 30 luglio).

L'INIZIO DELLA STAGIONE - Al rientro in Italia i bianconeri intensificheranno la preparazione in vista delle prime gare ufficiali: in calendario c’è già la Supercoppa Italiana, il 13 agosto a Roma contro la Lazio, mentre la settimana dopo sarà già il momento di esordire in Campionato.", si legge su Juventus.com.