Juventus, Szczesny già a Vinovo. Domani tornano gli altri

Juventus a lavoro in vista della sfida contro la Lazio. Il primo a rientrare a Vinovo, oggi, è stato Wojciech Szczesny che superando il Montenegro domenica sera con la sua Polonia, ha già staccato il biglietto per Russia 2018, riporta il sito ufficiale del club bianconero. Domani torneranno i giocatori scesi in campo ieri sera, vale a dire gli azzurri Buffon, Barzagli, Chiellini, Rugani e Bernardeschi, e Mario Mandzukic.

Intanto il gruppo rimasto a Vinovo anche oggi ha lavorato sulla parte atletica dedicandosi a forza e cambi di direzione, in attesa di ritrovare i compagni nella seduta di domani, in programma al pomeriggio.