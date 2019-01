© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tanti club interessati, tanti rumors su un futuro lontano da Torino, ma alla fine Alex Sandro ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Juventus. Continuando a far parlare il campo anche in quest'avvio di stagione, come conferma la statistica riportata dal profilo Twitter Opta Paolo. Il laterale brasiliano, infatti, è il giocatore che ha giocato più partite di Serie A nell'anno solare 2018 senza mai perdere.