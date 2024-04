Le pagelle di Alex Sandro - Fuori dal progetto ma gioca. Ganasce montate sull'1-0

Alex Sandro peggiore in campo nella sfida che ieri sera ha visto la Juventus perdere 2-1 contro la Lazio, ma staccare comunque il pass per la finale di Coppa Italia. Scrive la 'Gazzetta dello Sport': "Mette subito la partita in salita sbagliando due volte su Castellanos: lo marca troppo lontano e lo fa saltare". Questo il commento del 'Corriere dello Sport': "Inchiodato a terra, ganasce montate sul corner di Luis Alberto: nemmeno tenta il salto, pensa che sia sufficiente allargare il braccio per contrastare Castellanos. Distrazione inaccettabile. Entra duro a centrocampo su Felipe Anderson, non fa la media con la mollezza precedente".

Questa l'analisi di TMW: "Da mesi colleziona prestazioni deludenti, non rientra più nei piani Juve e non rinnoverà il contratto. Eppure nelle partite che contano è sempre in campo per confermare che la decisione di voltare pagina a fine stagione è quella giusta. Imbarazzante la marcatura su Castellanos sul gol che accende la partita".

Le pagelle di Alex Sandro

TuttoMercatoWeb.com - 4.5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 4.5

TuttoSport - 5

Corriere della Sera - 4.5

TuttoJuve.com - 4.5