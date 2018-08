Juventus, Tardelli: “A breve i compagni capiranno i movimenti di Ronaldo”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Tardelli ha parlato della prova di Cristiano Ronaldo al Bentegodi negli studi della Domenica Sportiva.

: "Ci sono stati dei momenti in cui lui dava la palla e cercava la profondità, ma i compagni ancora non lo conoscono molto bene. Se piano piano si capiranno...".

Su Bernardeschi: "Certamente per Bernardeschi stare sempre in panchina... quando entra fa bene, è un giocatore che sta cominciando a essere utile in questa Juve".