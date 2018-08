Juventus, verso Parma: Allegri pensa al 4-2-3-1 con Can e Pjanic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità verso la gara contro il Parma per la Juventus. I bianconeri, spiega Tuttosport, potrebbero schierare insieme Miralem Pjanic ed Emre Can in mediana con Juan Guillermo Cuadrado come terzino destro. Un 4-2-3-1 d'attacco, dunque, con Douglas Costa alto a sinistra sulla trequarti.