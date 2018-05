Juventus Women, Gama: "Chiellini? Un onore essere paragonata a lui"

ANCELOTTI È IL NUOVO ALLENATORE DEL NAPOLI. JUVE, EMRE CAN SOSTERRÀ LE VISITE MEDICHE DOPO LA FINALE DI KIEV. LO ZENIT CORTEGGIA SARRI, LA LAZIO PUNTA LEMAR. SIRENE CINESI PER MANDZUKIC. IL CAGLIARI TRA JURIC E VENTURA. L'INTER LAVORA AI RINNOVI DI ICARDI E SPALLETTI Carlo Ancelotti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 maggio

Francia, bufera Rabiot: non ha accettato il ruolo di riserva per i Mondiali

Anderlecht, Spajic al Krasnodar per 6 milioni di euro

West Ham, per il ruolo di ds c'è Eduardo Macia

Atletico Madrid, doppio intervento chirurgico per Savic

Arsenal, Emery: "Ringrazio Wenger per l'eredità che mi ha lasciato"

West Ham, Pellegrini ha chiesto Caballero per la porta

Falcao condannato per frode fiscale: dovrà pagare 9 milioni di euro

Barcellona, il ds in Brasile per l'attaccante Rodrygo

Il Governo francese contro Rabiot: "Non si può rifiutare la Nazionale"

Siviglia, per la porta piace il marocchino Bono

Barça, Bartomeu su Griezmann: "Non posso parlarne fino al 1° luglio"

Il capitano della Juventus e della Nazionale italiana Sara Gama ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria del titolo e della crescita del movimento femminile: “ Il Brescia ci ha dato filo da torcere ma noi alla fine siamo riuscite a vincere, direi meritatamente alla fine. Io come Chiellini? Apparteniamo a due mondi diversi, ma mi onora essere paragonata a lui. - conclude Gama – In Italia siamo ancora indietro dal punto di vista della diffusione del nostro calcio, mi auguro che questo risultato possa aumentare l'interesse e il coinvolgimento di tutto il sistema, spero che il modello Juventus possa essere seguito da altri. E che sempre più bambine giochino a calcio”.

