Juventus Women, Gama: "Strada ancora lunga, ma festeggiamo"

Per la Juventus Women, oggi, è arrivata una bella vittoria casalinga per 5-0 contro il Pink Bari. Sara Gama, attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter, ha esultato per il successo ottenuto dalla sua squadra: "La strada è ancora lunga ma oggi festeggiamo i tre punti con un sorriso", ha scritto la giocatrice bianconera.