© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere tedesco Oliver Kahn si è scagliato contro Sergio Ramos dopo la finale di Champions e ha accusato lo spagnolo di aver colpito volontariamente il portiere del Liverpool Karius: "Non era necessario andare con il gomito verso Karius, anche se non so se l'ha colpito. "Non possiamo essere sicuri del fatto che il gomito di Ramos abbia colpito Karius, ma di sicuro non c'è nessuna motivazione di utilizzare il gomito in una situazione del genere. Un gomito in faccia non è sicuramente qualcosa di molto comodo. Detto questo, è il tipo di giocatore che avrei voluto sempre avere all'interno della mia squadra perché è un leader assoluto".