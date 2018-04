Kakà compie 36 anni, il Milan: "Vogliamo essere i primi a farti gli auguri"

Giornata speciale per Ricardo Kakà che oggi compie 36 anni. E attraverso il suo account di Twitter il Milan non si è dimenticato di fare gli auguri ad una delle sue leggende: "Come in ogni storia d'amore, vogliamo essere i primi a celebrare il tuo compleanno", hanno scritto i rossoneri che hanno postato anche un video celebrativo.

Like in every great love story, we wanted to be the first to celebrate your birthday @KAKA! ❤️️⚫️

🔊 Turn up the volume: don't miss these emotions

Come in ogni grande storia d'amore, volevamo essere i primi a farti gli auguri di compleanno! ❤️️⚫️

🔊 Pronti a emozionarvi pic.twitter.com/5t6mWSFL2A

— AC Milan (@acmilan) 21 aprile 2018