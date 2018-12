© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Kakà, ex stella di Milan e Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma brasiliano SportTv: "Non sono stato più forte di Ronaldo, Romario, Rivaldo o Ronaldinho. Ma sicuramente il più professionale. Con il mio talento soltanto non potevo fare ciò che facevano loro in campo, questa consapevolezza mi ha spinto a correre più di loro. Non mi priverei mai della Coppa del Mondo del 2002, il trofeo a cui più sono legato, nonostante abbia giocato solo 23 minuti in quel Mondiale".