Kean, il 2000 che scrive la storia con pochi punti in comune con Balo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera dipinge il ritratto di Moise Kean. "Diverso da Balotelli, scocca la sua ora", titola il giornale. Le analogie tra i due finiscono all'agente in comune, Mino Raiola e a pochi episodi (la maglia 'Why Always Me' e uno sputo dalle scale che colpisce un cliente in ritiro con l'U19). Oggi per Kean inizia una storia nuova, lui che è il primo tra i nati del nuovo millennio a esordire in A in Champions League.